Il campionato si appresta a ripartire dopo la sosta Mondiale. Il Milan prepara la rimonta per il bis scudetto contando su Tonali e Bennacer ma non solo:

come ricordato da la Gazzetta dello Sport la coppia è affiatata e, soprattutto, riposata. Nessuno dei due ha giocato il Mondiale e questo, in termini atletici, è senz’altro un bene per il Milan: non a caso, entrambi hanno già offerto buone indicazioni a Pioli nelle amichevoli di lusso contro Arsenal e Liverpool negli Emirati. Attorno a loro crescono le alternative. Krunic è un jolly che Pioli sfrutta praticamente in ogni posizione con ottimi risultati, Pobega sembra sempre più inserito nel contesto di una big e Vranckx ha strappato l’ultimo applauso di San Siro prima della sosta, con quel cross che ha fruttato il 2-1 sulla Fiorentina. Il giovane belga reclama spazio nelle rotazioni: energia rinnovabile da scudetto.