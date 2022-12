Fattore Leao: i numeri del 2022 e gli obiettivi per il 2023

Rafa Leao ha vissuto un 2022 da protagonista con lo scudetto con il Milan e un buon Mondiale con il Portogallo, ora nel 2023…

Rafa Leao ha vissuto un 2022 da protagonista con lo scudetto con il Milan condito dal premio come miglior giocatore del campionato e un buon Mondiale con il Portogallo.

Ora nel 2023, dopo le meritate vacanze, subito il momento chiave per cercare di sbloccare la trattativa per il rinnovo per il prolungamento con i rossoneri che club e tifosi si augurano. Ma non solo: l’obiettivo comune è quello della seconda stella con il Milan che potrebbe arrivare anche grazie ad una seconda parte di stagione che se fatta sulla falsa riga dell’anno scorso lo potrebbe portare a migliorarsi a livello individuale anche in fase realizzativa.

Fin qui i gol in stagione sono stati 7 in 20 presenze l’anno scorso sono stati 14 in 42 presenze la media è quella ma l’obiettivo del numero 17, come riportato da la Gazzetta dello Sport, è quello di raggiungere almeno 20 gol come mai in carriera fino ad ora.