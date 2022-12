Zlatan Ibrahimovic dopo lo scudetto vinto con Milan ha scelto di mettersi in gioco nonostante l’infortunio. Ora nel 2023…

Zlatan Ibrahimovic dopo lo scudetto vinto con Milan ha scelto di mettersi in gioco nonostante l’infortunio che considerata anche l’età avrebbero frenato chiunque ma non lui. Si sa Ibra è Ibra.

Ora l’attaccante svedese, dopo una prima parte di stagione fermo ai box, mira al rientro in questo inizio di 2023. Un rientro non tanto per tornare ma volto all’essere protagonista sul campo e trascinare la squadra con la sua leadership anche in campo con prestazioni e gol. Magari in quella Champions che vedrà il Milan di scena a febbraio contro il Tottenham, uno dei pochi trofei che manca nella già ricca bacheca di Zlatan