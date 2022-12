Fattore Bennacer: la statistica del centocampista in Serie A

Tra i protagonisti della stafione del Milan c’è sicuramente Ismael Bennacer. Ecco la statistica del centrocampista in Serie A

Come riportato da Opta, al secondo posto nella classifica dei palloni recuperati in campionato, dietro al solo Walace dell’Udinese (133), si piazza Bennacer del Milan con 116 recuperi difensivi; per lui una media voto più che sufficiente (6,27) e due ammonizioni.