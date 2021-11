Faivre Milan: l’intervista del francese suscita imbarazzo. Il punto

Faivre Milan: l’intervista alla Gazzetta dello Sport del francese ha suscitato imbarazzo al Brest ma anche ai rossoneri. Ecco la situazione

Si scalda ulteriormente la vicenda Faivre Milan. Alla luce infatti delle dichiarazioni effettuate dal francese alla Gazzetta dello Sport ieri mattina, si sono scaldati gli animi tra le file del Brest, club in cui milita il trequartista, e anche i rossoneri non sembrano aver particolarmente gradito l’intervista.

Infatti, secondo quanto racconta Calciomercato.com, Faivre non è stato autorizzato dal Brest per l’intervista. Inoltre, le parole del francese sono state fin troppo sbilanciate verso il Milan. La trattativa va avanti ma non è in chiusura e questo ha suscitato forte indignazione tra i due club. Questo potrebbe complicare anche una riapertura concreta nelle prossime settimane.