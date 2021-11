Faivre Milan: la nuova idea del Milan per arrivare al trequartista

Faivre Milan: non è tramontata del tutto la pista che porta al trequartista francese del Brest. L’ idea dei rossoneri per chiudere l’affare

Nonostante le voci di corridoio la davano per tramontata, sembrerebbe invece ancora viva l’asse Faivre Milan. Il trequartista, che ha lasciato dichiarazioni scottanti qualche settimana fa a La Gazzetta dello Sport, sta pensando continuamente ai rossoneri.

Secondo La Repubblica, anche il club di Via Aldo Rossi starebbe cercando di trovare la mossa giusta per portarlo al Milan. L’idea di queste ore sarebbe quella di prenderlo dal Brest a gennaio e lasciarlo in prestito fino a giugno, come sta accadendo con Adli del Bordeaux.