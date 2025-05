Fabregas, la Roma insiste: il Como risponde! Il Milan ci spera ancora?

Fabregas nel mirino della Roma, il Como non molla l’allenatore spagnolo. Le ultime sulla questione!

La Roma avrebbe offerto a Cesc Fabregas un super contratto di tre anni a 5 milioni di euro a stagione. Il Como, però, non si arrende e ha proposto il rinnovo al tecnico con una cifra più alta: 5,5 milioni più 800 mila euro di bonus. A riportare la notizia è Repubblica.

Viste anche le cifre, difficile che il Milan possa spendere tanto per un allenatore emergente come Fabregas. Tendenzialmente non è quindi da considerare in corsa per la panchina.