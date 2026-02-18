Connect with us

Fabregas a Dazn: «Abbiamo una grande opportunità contro il Milan. Per colpire i rossoneri dovremo…»

Fabregas

Fabregas, tecnico biancoblu, è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d’inizio del match tra Milan e Como

Cesc Fabregas, a pochi minuti dal fischio d’inizio di Milan-Como, match valevole per il recupero della 24esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Sulle motivazioni della squadra: «Se c’è bisogno di motivarli in una notte come questa abbiamo un problema. È una grande opportunità, veniamo da una partita non bellissima con la Fiorentina, è bello che il calcio ti dà la possibilità di ripartire in uno stadio bellissimo contro una squadra fortissima».

Sui cambi di formazione: «Siamo una squadra corta, non fatta per giocare ogni 3 giorni. Stiamo giocando da 2 mesi ogni 3-4 giorni. Dobbiamo ripartire il minutaggio. Oggi è la più importante, ma non possiamo dimenticare che giochiamo di nuovo tra 65 ore. I ragazzi si stanno allenando bene, oggi andiamo così».

Su chi sarà l’attaccante centrale questa sera: «Tutti fanno un po’ il falso nove. Alla fine si tratta di provare a creare spazio che sia utile a fare male al Milan. Dobbiamo attaccare la profondità, avere un bel gioco posizionale e fare male quando abbiamo la palla».

