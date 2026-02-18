Connect with us

Formazioni ufficiali Milan Como, le scelte dei tecnici per la sfida di San Siro

Formazioni ufficiali Milan Como, sono ora pubbliche le scelte di Allegri e Fabregas per la sfida in programma questa sera a San Siro

‘è grande attesa a San Siro per la sfida tra il Milan di Massimiliano Allegri e il Como di Cesc Fàbregas. Il tecnico rossonero, fedele alla sua filosofia pragmatica ma pronto a mescolare le carte, ha ufficializzato un undici titolare ricco di spunti tattici. Il modulo scelto è il 3-5-2, una struttura solida che vede Maignan tra i pali protetto dal trio difensivo composto da Tomori, De Winter e Pavlović. Le corsie esterne saranno affidate alla freschezza di Athekame e Bartesaghi, mentre il cuore del centrocampo sarà affidato all’esperienza di Modrić, affiancato da Ricci e Jashari.

Formazioni ufficiali Milan Como, Nkunku e Leão guidano l’attacco rossonero

In avanti, Allegri punta tutto sulla velocità e sulla tecnica della coppia formata da Rafael Leão e Nkunku, lasciando inizialmente in panchina pezzi da novanta come Pulisic e Füllkrug. Per il Milan l’imperativo è vincere per restare agganciati al treno Scudetto, nonostante le assenze e un turnover ragionato. Dall’altra parte, il Como risponde con un 4-2-3-1 molto tecnico, guidato dal talento di Nico Paz e dalla solidità di Sergi Roberto. La sfida si preannuncia tatticamente complessa, con i lariani pronti a sfruttare ogni minima distrazione della retroguardia milanista.

Dalla panchina, Allegri potrà contare su diverse opzioni a gara in corso: «Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Saelemaekers, Fofana, Loftus-Cheek, Estupiñán, Füllkrug, Pulisic». Un organico profondo che dovrà dimostrare di saper soffrire per portare a casa i tre punti, proprio come auspicato dai sostenitori del tecnico toscano. La pressione è tutta sui padroni di casa, obbligati a non fallire l’appuntamento interno per continuare a sognare in grande in questo campionato 2026.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Athekame, Ricci, Modrić, Jashari, Bartesaghi; R. Leão, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Saelemaekers, Fofana, Loftus-Cheek, Estupiñán, Füllkrug, Pulisic. Allenatore: Allegri.

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Diego Carlos, Ramón, Kempf; Perrone, Sergi Roberto; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Caqueret. A disposizione: Čavlina, Törnqvist, Vigorito, Smolčić, Alberto Moreno, Álex Valle, Da Cuhna, Lahdo, Addai, Kühn, Jesús Rodríguez, Douvikas. Allenatore: Fàbregas.

