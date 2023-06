Lukaku al Milan? Ravezzani critica i rossoneri

Fabio Ravezzani, giornalista, ha duramente criticato la dirigenza del Milan per aver fatto circolare la notizia sull’interesse per Lukaku

Attraverso il proprio profilo Twitter, Fabio Ravezzani ha parlato così dell’ipotesi Lukaku-Milan:

Insistere sulla bufala di Lukaku al Milan ha il solo scopo di far fare la figura dei dilettanti ai dirigenti rossoneri, che già mi sembrano in discreta difficoltà. Fossi in loro, anziché sussurrare queste ipotesi alla Gazzetta (per entusiasmare i tifosi) passerei alla smentita.