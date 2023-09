Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha confermato il proprio giudizio su Donnarumma, ex Milan: non è un gran portiere

Attraverso il suo profilo Twitter, Fabio Ravezzani ha attaccato Gianluigi Donnarumma dopo Macedonia del Nord Italia. Le parole sull’ex Milan.

PAROLE – «Quanti insulti ho preso quando dicevo, in tempi non sospetti, che Donnarumma faceva grandi parate, ma non era un gran portiere…».