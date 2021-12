Licari: «Il goal di Ibrahimovic ad Udine sarà decisivo in un caso»

Fabio Licari, attraverso le colonne della Gazzetta dello Sport, ha rimarcato l’importanza della rete di Ibrahimovic contro l’Udinese

Fabio Licari, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, ha analizzato l’importanza della rete di Ibrahimovic ieri sera contro l’Udinese. Le sue parole:

«Se questo campionato si deciderà sul punto in più o in meno, il gol di Ibra nel recupero di Udinese-Milan avrà un valore inestimabile. Con la gentile complicità di Wallace, Perez e Nuyntink i rossoneri si sono scrollati di dosso il fantasma della seconda sconfitta in settimana, ma non quello del sorpasso. Perché oggi l’Inter trova il Cagliari e può andare in testa per la prima volta in stagione, con buone probabilità di restarci almeno un’altra giornata: la settimana prossima i nerozzurri se la vedono infatti con una Salernitana apparentemente arresa, come si è visto anche ieri contro la Fiorentina… Invece il Milan ospiterà il Napoli in un potenziale derby per il secondo posto: oggi Spalletti può conquistare tre punti contro l’Empoli e raggiungere Pioli a quota 39».