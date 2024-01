Fabio Caressa, noto giornalista, ha parlato del terzo posto del Milan e delle critiche ricevute dagli addetti ai lavori: le dichiarazioni

Ospite a Sky, Fabio Caressa ha provocato:

LE PAROLE – «Ma dove pensavate che potesse essere il Milan? Visto il girone poteva non passare, in campionato è in linea con le attese. E ha trovato un altro centrale, Theo».