Monza, parla l’ex Milan Petagna: ecco cosa ha detto!

Monza, l’ex Milan Petagna: le parole dopo la vittoria. L’attaccante parla dopo la vittoria contro il Napoli

Dopo la vittoria contro il Napoli, l’ex Milan Petagna ha parlato della partita e degli obiettivi della squadra:

PAROLE – «Sono contento per il gol, ne avevamo bisogno. Bella vittoria contro una squadra fenomenale, siamo molto contenti. Ero contento per il gol, non ho pensato allo scorso anno. Stiamo facendo molto bene, siamo un bellissimo gruppo. Arrivare ottavi? E’ un nostro obiettivo, dobbiamo cercare di dare il massimo in queste ultime partite».