Ex Milan, nuovo incarico per Seedorf? Gullit svela il retroscena. Un ritorno in Olanda per Seedorf, per un nuovo lavoro

Nuovo futuro per un ex Milan. Per Clarence Seedorf c’è la possibilità che vada all’Ajax per diventare il nuovo direttore tecnico del club, prendendo il posto di Marc Overmars.

A svelarlo è un altro ex rossonero, ossia Ruud Gullit che nel corso di un’intervista a Ziggo Sport ha parlato così di questa ipotesi: «Una fonte molto attendibile mi ha detto che Seedorf ha fatto domanda per il posto di direttore tecnico dell’Ajax, ma non ha ricevuto alcuna risposta dal club»