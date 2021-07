Ex Milan – Maxi Lopez annuncia il definitivo ritiro dal calcio giocato

Maxi Lopez dice addio al calcio giocato. Attraverso i suoi profili social l’ormai ex attaccante argentino, con un passato al Milan, ha dato l’annuncio con un video accompagnato dalle seguenti parole: «Grazie a tutti per avermi aiutato a raggiungere il mio sogno. È stato un viaggio bellissimo».

Gracias a todos por ayudarme a cumplir mi sueño. Fue un viaje hermoso…

Thank you all for helping me fulfill my dream. It was a beautiful journey!!! pic.twitter.com/MqTUcZZG5u

— Maxi Lopez (@MaxiLopez_11) July 29, 2021