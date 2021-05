Ex Milan, Locatelli: due top club europei sul centrocampista del Sassuolo

Minaccia Barcellona per Manuel Locatelli. Come noto, il centrocampista del Sassuolo è in cima alla lista degli obiettivi della Juventus per il prossimo calciomercato estivo. E, inoltre, piace anche al Manchester City.

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, anche il club blaugrana avrebbe messo nel mirino il talento della Nazionale. Il Barça spera di poter far leva sull’ottimo rapporto col club neroverde, come dimostra l’operazione Marlon, arrivato al Sassuolo dai blaugrana nel 2018. Juventus e Manchester City sono avvisate.