Ex Milan – La Lazio punta il talentuoso Kerkez: le ultime

La Lazio ha messo gli occhi sul classe 2003 Milos Kerkez, talento dell’AZ Alkmaar ed ex Primavera del Milan

Milos Kerkez può fare ritorno in Italia. Dopo un anno e mezzo nella Primavera del Milan con il sogno debutto in prima squadra mai realizzato, il terzino sinistro sta vivendo un momento magico all’AZ Alkmaar. In pochi mesi il classe ’03 è diventato titolare in Eredivisie ed anche in nazionale ungherese.

Su di lui, come riporta il Corriere dello Sport, c’è l’interesse della Lazio di Maurizio Sarri che lo vuole portare nella capitale già a gennaio.