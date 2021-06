Ex Milan – La Juve preme per Locatelli: previsto incontro in settimana

Manuel Locatelli si è presentato in bellezza ad Euro 2020: la doppietta contro la Svizzera ha messo il centrocampista al centro del calciomercato, con la Juventus che vuole assicurarsi il classe ’98.

Stando a quanto riportato da Tuttosport, Federico Cherubini in settimana incontrerà Giovanni Carnevali per cercare di accelerare la trattativa. 30 milioni più Dragusin potrebbero non bastare per Locatelli con il Sassuolo che attende anche perché le sue prestazioni ad Euro 2020 farebbero alzare il prezzo.