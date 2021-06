Ex Milan – Inzaghi nuovo allenatore del Brescia: i dettagli

L’ex giocatore e tecnico rossonero Filippo Inzaghi sarà il nuovo allenatore del Brescia: ecco i dettagli dell’accordo

Nuova avventura per Pippo Inzaghi: dopo aver divorziato dal Benevento, l’ex giocatore e tecnico rossonero tornerà in Serie B. E’ fatta infatti con il Brescia.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio infatti manca solamente l’ufficialità: i contratti sono stati firmati e la presentazione è stata fissata per domattina allo store ufficiale della squadra. L’accordo è stato trovato sulla base di un biennale, con opzione per altri due anni nel caso in cui dovesse guidare il Brescia alla promozione in Serie A.