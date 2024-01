Ex Milan, Messias svela: «Ecco cosa ho detto a Gilardino quando sono arrivato al Genoa»

Ex Milan, Junior Messias, esterno brasiliano, ha svelato il dialogo avuto con Alberto Gilardino al suo arrivo al Genoa

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex Milan Junior Messias ha dichiarato:

PAROLE – «Al mio arrivo ho parlato con Gilardino, una persona bravissima, e gli ho detto che ero venuto qui perché desideravo tornare a giocare con la gioia addosso. L’inizio non è stato semplice. Ho faticato per colpa di un infortunio, poi c’è stata una ricaduta, ma sono stato bravo mentalmente a non mollare. Credo che il mio campionato inizi adesso».