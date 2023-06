Ex Milan, nuova avventura per Filippo Inzaghi? I dettagli. Il tecnico della Reggina potrebbe interessare alla Sampdoria

L’ex giocatore e allenatore del Milan Filippo Inzaghi potrebbe iniziare una nuova avventura.

Sarebbe il profilo preferito dalla Sampdoria per la panchina della prossima stagione in Serie B. Altri ex rossoneri nella lista del club ligure: tra questi ci sono Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso.