Massimo Cellino cambia ancora in panchina: il presidente del Brescia vuole puntare su Filippo Inzaghi che lascia il Benevento

Come riportato da Sportitalia, Cellino avrebbe fatto le sue mosse per assicurarsi Filippo Inzaghi: l’ex tecnico di Milan, Venezia e Benevento vanta molti record in Serie B. Per Inzaghi sarebbe quasi un derby, visto il suo passato all’Atalanta.