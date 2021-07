Ex Milan – André Silva verso il Lipsia: sostenute oggi le visite mediche

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, André Silva è in procinto di trasferirsi dall’Eintracht Francoforte al Red Bull Lipsia.

C’è l’accordo tra i club per il trasferimento a titolo definitivo, il contratto verrà firmato una volta che saranno espletate le pratiche con gli agenti del giocatore. Silva ha sostenuto le visite mediche nella giornata odierna.

André Silva is set to join RB Leipzig on a permanent deal from Eintracht. Agreement reached between the two clubs, paperworks to be signed soon once agents fee will be completed. 🇵🇹 #RBLeipzig

André Silva had his medical with Leipzig today, as per @schfer_g.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2021