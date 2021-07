Ex allenatore Diogo Dalot: «In Italia è cresciuto, può essere un leader»

Hélio Sousa, ex allenatore di Diogo Dalot, ha parlato per la testa spagnola Eldesmarque. Il commento sul terzino portoghese

«L’evoluzione di Diogo Dalot è stata costante e molto positiva, sviluppando nuove qualità durante queste stagioni e durante le esperienze che ha fatto. Diogo ha superato ampiamente tutte le sfide della sua carriera finora. Mi sembra che la sua crescita stia andando secondo le aspettative.

È sempre stato un giocatore con grande capacità offensiva, che generava squilibri nei metri finali, e negli ultimi anni è migliorato anche difensivamente: le sue capacità difensive sono migliorate molto.

È un giocatore che è molto forte in attacco, ha un buon passo e può mettere buoni cross, ed è migliorato molto in difesa, soprattutto grazie all’esperienza che ha vissuto in Italia. Può essere un leader e ha un carattere competitivo».