Everton Manchester City, Donnarumma sbaglia ma poi la squadra di Guardiola rimonta e pareggia 3-3. Segui le ultimissime

Il finale di stagione in Premier League regala colpi di scena degni di un thriller cinematografico. Il Manchester City ha infatti sprecato una chance colossale nella trasferta contro l’Everton, chiudendo la gara con un pirotecnico 3-3. Questo pareggio inaspettato rappresenta un vero e proprio “regalo” per l’Arsenal, che ora intravede la possibilità concreta di tornare sul tetto d’Inghilterra.

Il blackout dei Citizens e l’allungo dei Gunners

La squadra guidata da Pep Guardiola, sembrava avere il match in pugno dopo un primo tempo chiuso in vantaggio. Tuttavia, la ripresa ha mostrato un City insolitamente disorganizzato, capace di subire ben tre reti in meno di un quarto d’ora. Una delle quali causata da un errore dell’ex Milan Gigo Donnarumma. Solo un guizzo nel finale di partita di Doku ha permesso ai Citizens di strappare un punto, che però sa di sconfitta.

Attualmente, i Gunners guidano la classifica con 76 punti, portandosi a +5 sulla corazzata di Manchester (che ha ancora una gara da recuperare). Il club londinese sarà incoronato campione se riuscirà a vincere le ultime tre sfide contro West Ham, Burnley e Crystal Palace. Per i ragazzi di Mikel Arteta si è trattata della vigilia perfetta prima della semifinale di ritorno di Champions League contro l’Atletico Madrid di questa sera.