Europa League: Rafael Leao incontra di nuovo il suo passato

L’attaccante portoghese ritroverà il suo passato; quel Lille che l’ha lanciato nel calcio dei grandi e da cui il Milan lo ha acquistato

Il sorteggio della fase a gironi di Europa League vedrà il Milan opposto a Celtic Glasgow, Sparta Praga e Lilla. Quest’ultima, in particolare, sarà una sfida speciale per Rafael Leao.

Il giovane attaccante portoghese, infatti, è arrivato in rossonero la scorsa estate proprio dalla compagine transalpina nella quale ha disputato 24 partite in Ligue 1 (più due in Coppa di Francia, ndr), trovando la rete in 8 occasioni nella stagione 2018/19. Sarà dunque il primo ritorno per Leao allo stadio Pierre Mauroy.