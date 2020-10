Europa League, Massimo Donati: «Il Celtic vuol impressionare in Europa»

L’ex di entrambe le squadre ha commentato il prossimo incrocio tra Milan e Celtic nella fase a gironi di Europa League

Dopo aver commentato la sfida di ieri contro il Rio Ave, Massimo Donati ha parlato del recente accoppiamento tra Celtic e Milan nei gironi di Europa League, due formazione nelle quali il centrocampista ha militato nella sua carriera.

Come riporta lo scozzesse Daily Record, questo il pensiero di Donati: «Il Celtic vuole vincere il suo decimo titolo di fila in campionato ed anche in Europa vuole impressionare. Ha buone individualità ma anche ottima organizzazione. Ha calciatori che possono fare la differenza in tutti i reparti».