Europa League: il Milan torna in Irlanda dopo 45 anni

Il Milan farà il suo esordio europeo in casa dello Shamrock Rovers, tornando così nella Repubblica d’Irlanda dopo 45 anni

Il Milan affronterà lo Shamrock Rovers in quello che sarà il suo primo turno preliminare di Europa League. Sfida in gara secca da disputarsi in terra irlandese il 17 settembre.

Non è la prima volta per i rossoneri in Irlanda anche se l’ultimo precedente risale al lontano 1975: in quell’occasione il Milan affrontò l’Athlone Town nei sedicesimi di quella che era la Coppa Uefa. Andata in Irlanda terminata 0-0 (con Albertosi che parò anche un rigore, ndr) e ritorno agevole a San Siro per 3-0. Quella campagna europea però si chiuderà ai quarti di finale per mano dei belgi del Bruges che poi arriveranno fino a perdere la finalissima contro il Liverpool.