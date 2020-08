Preliminare Europa League del Milan: ecco chi affronteranno i rossoneri. Il sorteggio in diretta da Nyon LIVE su Milan News 24

Preliminare Europa League del Milan: andato in scena oggi alle ore 13 il sorteggio che ha visto i rossoneri pescare gli irlandesi dello Shamrock Rovers come avversari del secondo turno preliminare di EL che si giocherà il 17 settembre, in gara secca, a porte chiuse e in Irlanda.

Si giocherà al Tallaght Stadium di Dublino, in gara secca, il primo match di Europa League per il Milan. In caso di pareggio dopo i tempi supplementari i rossoneri disputeranno i supplementari e successivamente i rigori.