Europa League: i rossoneri partiranno domani per Dublino

I rossoneri partiranno domani alla volta dell’Irlanda, dove giovedì sera faranno il loro esordio nei preliminari di Europa League

La sfida di Europa League si avvicina sempre di più e già domani il Milan si metterà in volo alla volta di Dublino, dove giovedì sera sfiderà lo Shamrock Rovers al Tallaght Stadium.

Secondo quanto riferisce Sport Mediaset, dunque, domani la squadra di Stefano Pioli sarà in viaggio per raggiungere la capitale irlandese, per la conferenza stampa di vigilia e la rifinitura presso lo stadio dello Shamrock Rovers, la squadra più titolata d’Irlanda e attualmente in vetta nel proprio campionato.