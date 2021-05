Euro 2020, Calabria meritava una possibilità dopo questa stagione

Davide Calabria è stato escluso a sorpresa da Roberto Mancini. Decisione ingiusta che non gratifica il lavoro del rossonero

Davide Calabria è stato escluso a sorpresa da Roberto Mancini. Il terzino rossonero non farà parte dei giocatori Azzurri ad Euro 2020. Una scelta discutibile che non rende giustizia alla crescita del milanista, costante nel rendimento lungo tutta la stagione.

Tra i terzini destri presi in considerazione dal ct ci sono Lazzari, DI Lorenzo e Florenzi. Proprio quest’ultimo è quello che meno avrebbe meritato al confronto con gli altri tre, anche a causa di prestazioni non sempre all’altezza (solo 21 presenza in stagione).