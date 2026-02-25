Estupinan Milan, addio vicino: un club di Serie A ci prova per il prestito, ma il club spera nel Mondiale. La situazione

Calciomercato
Estupinan Milan, potrebbe già essere arrivata ai titoli di coda l’avventura dell’ex Brighton in rossonero: ci prova il Bologna
L’avventura di Pervis Estupiñán in rossonero sembra essere giunta ai titoli di coda dopo una sola stagione. Arrivato nell’estate del 2025 per circa 18 milioni di euro come erede di Theo Hernández, il terzino ecuadoriano non è riuscito a replicare le ottime prestazioni offerte in Premier League, scivolando gradualmente nelle gerarchie di Massimiliano Allegri.
Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il futuro del giocatore potrebbe essere ancora in Italia. Il Bologna starebbe infatti valutando seriamente il suo profilo per rinforzare la fascia sinistra in vista del 2026-27, complice la scadenza di Lykogiannis e la possibile partenza di Miranda. I rossoblù punterebbero a un prestito con diritto di riscatto, offrendo a Estupiñán la possibilità di tornare a giocare in una difesa a quattro, modulo a lui più congeniale rispetto al sistema a tutta fascia adottato in questa stagione dal tecnico livornese.
Estupinan Milan, la strategia dei rossoneri: la vetrina del Mondiale 2026
Nonostante l’interesse del Bologna, la dirigenza rossonera nutre una speranza diversa per il “re di coppe” ecuadoriano. L’obiettivo di Furlani è quello di monetizzare il più possibile per evitare una minusvalenza:
- Obiettivo cessione definitiva: Il Milan preferirebbe evitare il prestito, cercando un acquirente pronto a investire subito sul cartellino.
- Il fattore Mondiale: Con l’Ecuador già qualificato per la rassegna iridata del 2026 (inserito nel girone con Germania, Costa d’Avorio e Curaçao), il club spera che una grande prestazione di Pervis nella vetrina mondiale possa far lievitare il prezzo e attirare club internazionali disposti all’acquisto a titolo definitivo.