Connect with us

Calciomercato

Estupinan Milan, addio vicino: un club di Serie A ci prova per il prestito, ma il club spera nel Mondiale. La situazione

Published

7 secondi ago

on

By

Estupinan

Estupinan Milan, potrebbe già essere arrivata ai titoli di coda l’avventura dell’ex Brighton in rossonero: ci prova il Bologna

L’avventura di Pervis Estupiñán in rossonero sembra essere giunta ai titoli di coda dopo una sola stagione. Arrivato nell’estate del 2025 per circa 18 milioni di euro come erede di Theo Hernández, il terzino ecuadoriano non è riuscito a replicare le ottime prestazioni offerte in Premier League, scivolando gradualmente nelle gerarchie di Massimiliano Allegri.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il futuro del giocatore potrebbe essere ancora in Italia. Il Bologna starebbe infatti valutando seriamente il suo profilo per rinforzare la fascia sinistra in vista del 2026-27, complice la scadenza di Lykogiannis e la possibile partenza di Miranda. I rossoblù punterebbero a un prestito con diritto di riscatto, offrendo a Estupiñán la possibilità di tornare a giocare in una difesa a quattro, modulo a lui più congeniale rispetto al sistema a tutta fascia adottato in questa stagione dal tecnico livornese.

Estupinan Milan, la strategia dei rossoneri: la vetrina del Mondiale 2026

LEGGI ANCHE: le ultimissime di calciomercato Milan

Nonostante l’interesse del Bologna, la dirigenza rossonera nutre una speranza diversa per il “re di coppe” ecuadoriano. L’obiettivo di Furlani è quello di monetizzare il più possibile per evitare una minusvalenza:

  • Obiettivo cessione definitiva: Il Milan preferirebbe evitare il prestito, cercando un acquirente pronto a investire subito sul cartellino.
  • Il fattore Mondiale: Con l’Ecuador già qualificato per la rassegna iridata del 2026 (inserito nel girone con Germania, Costa d’Avorio e Curaçao), il club spera che una grande prestazione di Pervis nella vetrina mondiale possa far lievitare il prezzo e attirare club internazionali disposti all’acquisto a titolo definitivo.
Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Modric Modric
Ultimissime Milan2 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: Modric rinnova? Le condizioni di Gabbia verso la Cremonese

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO4 giorni ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×