Estigarribia: «Juve? Può succedere come nel 2012, quando Milan e Inter…». Le parole dell’ex bianconero sulla lotta scudetto

Marcelo Estigarribia, ex giocatore della Juventus, ha parlato a Tuttosport della lotta scudetto: coinvolto anche il Milan.

JUVENTUS – «Quando giochi nella Juve conta solamente vincere, il resto non ha importanza. I bianconeri quest’anno possono imitare quello che abbiamo fatto noi nel 2012 e riportare il tricolore a Torino. Vedo delle somiglianze. Anche in quella stagione tutti davano in pole Milan, Inter e Napoli, poi sappiamo come è andata a finire. Come noi non hanno le coppe europee e questo alla lunga può diventare un vantaggio».