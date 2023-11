Continua la ricerca del calciomercato Milan per un difensore in vista di gennaio per far fronte all’emergenza infortuni. Piace Esteve

Nella lista. Continua la ricerca del calciomercato Milan per un difensore in vista di gennaio per far fronte all’emergenza infortuni. Piace Esteve:

come riportato da Calciomercato.com il francese resta tra i profili monitorati. Chissà che non sia proprio lui il prescelto