Espulsione Kessié: ecco da quanto tempo non accadeva all’ivoriano

Franck Kessié è stato espulso dopo mezz’ora nella sfida contro l’Atletico Madrid. Ecco da quanto tempo non accadeva

Doccia fredda per il Milan contro l’Atletico Madrid, che perde una partita ai limiti dell’incredibile. Il tutto nasce dalla doppia ammonizione e dunque espulsione di Franck Kessié. L’ivoriano è stato allontanato dal campo dopo soli due falli, il cinismo di Cakir ha lasciato di sasso tutti quanti.

Il rosso sventolato in faccia, Kessié non lo vedeva da tantissimo: l’ultima volta che accadde fu il 16 gennaio 2019, in occasione della Supercoppa Italiana, persa dai rossoneri contro la Juventus.