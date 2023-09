Esordio Romero: primi minuti con la maglia del Milan per l’argentino, arrivato nel corso dell’ultima estate a parametro zero

C’è spazio anche per Luka Romero nel finale della partita tra Cagliari e Milan. Per il trequartista argentino, che aveva incantato nel pre campionato, si tratta dell’esordio in una gara ufficiale con i rossoneri.

Pioli l’ha inserito in campo al minuto 69 al posto di Pulisic, regalandogli così una notte dal sapore sicuramente speciale.