Esordio in Serie A per Segre, Filippo Galli: «Commesso un errore su di lui»

Ex prodotto del vivaio rossonero, Segre ha fatto il suo esordio in Serie A con la maglia del Torino; Filippo Galli riconosce l’errore

«Jacopo è stato per quasi dieci stagioni un giocatore del settore giovanile del Milan, poi, per alcune valutazioni tra cui la mia, non è stato confermato ed è passato nelle giovanili del Torino. Quando si hanno delle responsabilità si può anche non fare la scelta più giusta», parole di Filippo Galli per anni responsabile del settore giovanile del Milan.

In un’intervista a firma Nicola Cecere nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si è parlato di Jacopo Segre, centrocampista oggi 23enne, ‘tagliato’ a suo tempo dal settore giovanile del Milan e che questo weekend è riuscito a coronare il sogno di esordire in Serie A, seppur con la maglia del Torino: «Sono contento per lui», la chiosa di Filippo Galli.