Esonero Pioli: i tifosi del Milan divisi dopo la sconfitta sui social, i commenti

Il Milan si è qualificato agli ottavi di Europa League nonostante il ko contro il Rennes. I tifosi sono divisi su un possibile esonero

La sconfitta contro il Rennes non ha influito sul percorso europeo del Milan che si è qualificato agli ottavi di Europa League. Nonostante questo sui social i tifosi rossoneri si sono divisi sull’argomento del possibile esonero di Pioli.

C’è chi scrive: «Chukwueze e Okafor hanno fatto pietà, dimostrando ulteriormente che Pioli ha fatto bene a schierarli in campionato dove non ci sono più obiettivi e a schierare i titolari in Europa League. Sta compiendo un autentico miracolo con una rosa di soli 11 giocatori buoni»

altri invece: «Se Pioli riesce non dico ad arrivare quinto (quest’anno è davvero impossibile anche per lui) ma a farsi risucchiare nella lotta al quarto posto, l’esonero non sarà abbastanza».