Esonero Pioli, dirigenza spaccata dopo l’eliminazione in Europa League: il RETROSCENA

Esonero Pioli, dirigenza spaccata dopo l’eliminazione in Europa League per mano della Roma: il RETROSCENA in casa rossonera

Arrivano nuovi aggiornamenti riguardanti il futuro di Stefano Pioli, legato al Milan da un contratto fino al 30 giugno 2025 ma che salvo clamorosi colpi di scena verrà esonerato al termine di questa stagione.

Come riportato da Nicolò Schira, l’eliminazione in Europa League per mano della Roma ha rafforzato la posizione di chi all’interno del club vorrebbe cambiare allenatore. In effetti sembra essere questa la strada che verrà intrapresa per il prossimo futuro.