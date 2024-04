Esonero Pioli, confronto con Ibrahimovic dopo la Roma: lo svedese gli ha assicurato questa cosa

Esonero Pioli, spunta il confronto con Ibrahimovic dopo la gara contro la Roma: il tecnico resterà fino al termine della stagione

Come riportato dal Corriere della Sera, al termine della gara tra Roma e Milan, terminata con l’eliminazione dei rossoneri dall’Europa League, c’è stato un breve confronto fra Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese ha spiegato al tecnico come le sue quotazioni siano ora in ribasso ma lo ha rassicurato sul fatto che ogni decisione verrà presa solo a fine stagione. Tradotto: Pioli non rischia l’esonero immediato. Tra un mese la verità.