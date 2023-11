Esonero Pioli, Cardinale conferma il tecnico ma gli chiede questa cosa. ULTIMISSIME

Esonero Pioli, Gerry Cardinale, nell’incontro andato in scena ieri a Milanello, ha ribadito la fiducia a Pioli: serve però la svolta

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Milan, nella figura di Gerry Cardinale, ha deciso di proseguire con Stefano Pioli in panchina nonostante la debacle col Borussia Dortmund in Champions League.

Al tecnico però è stata chiesa una svolta immediata: battere il Frosinone sabato a San Siro e poi inanellare una serie di risultati positivi per blindare uno dei primi 4 posti, obiettivo fondamentale del club. Le somme si tireranno a fine stagione.