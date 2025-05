Esonero Conceicao, il Milan lo saluta con un VIDEO da brividi sui propri profili social

Attraverso un bellissimo video social, il Milan ha voluto salutare Sergio Conceicao, ormai ex tecnico dei rossoneri dopo l’esonero ufficializzato poco fa.

We would like to thank Sérgio Conceição and his staff for their commitment, professionalism and dedication shown during their time leading the First Team over the past few months. pic.twitter.com/Qd8WDNIGCW

