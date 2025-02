Esonero Bonera, prende quota una clamorosa ipotesi! Allertato il sostituto, tocca a lui

Condividi via email

Esonero Bonera, dopo il no di Bollini riprende quota la candidatura interna legata a Federico Guidi, attuale tecnico della Primavera

Evoluzioni continue in casa Milan per quanto riguarda il futuro della panchina dell’U23 rossonera.

In attesa di nuove evoluzioni, per la guida di Milan Futuro – atteso nel prossimo weekend dalla trasferta sul campo della lanciatissima Pianese (vincente a Sestri Levante ieri) – riprende quota la candidatura di Federico Guidi, attuale allenatore della Primavera rossonera, reduce dal convincente successo in campionato sul campo della Juventus (3-0).