Escort per VIP a Cinisello, scandalo che coinvolge anche calciatori di Serie A: ci sono elementi di Milan e Inter!

Escort per VIP a Cinisello: ci sono elementi di Milan e Inter coinvolti nel caso! Questi gli aggiornamenti riportati dal sito de La Gazzetta

In queste ore è scoppiato uno scandalo relativo alle cosiddette escort dei calciatori nella zona di Cinisello Balsamo. Stando a quanto riportato dal sito de La Gazzetta dello Sport, tra i calciatori di Serie A coinvolti ce ne sarebbero alcuni anche di Milan e Inter.

Nel pezzo pubblicato dall’edizione online della rosea, in merito ai clienti presenti, si legge questo:

«E i clienti? Erano tanti, facoltosi e in cerca di divertimento. Calciatori, vip, imprenditori ma non solo. Dalle intercettazioni si legge di un pilota di F1: “Ho un amico pilota di Formula 1 che vuole una ragazza a pagamento, riusciamo a trovarla?” “Gli mando la brasiliana”. E poi ancora, giri di soldi. “devo capire un attimo quanti soldi devo recuperare, tra sabato e domenica”. L’organizzazione aveva iniziato dal 2019 a promuovere serate, senza poi fermarsi nemmeno in periodo di Covid. “Lavoravamo quasi tutte le sere, anche durante il lockdown”, il racconto di una teste. E ancora, durante un controllo nell’aprile del 2021, erano state identificate nella sede dell’azienda a Cinisello Balsamo ben 17 persone (in un periodo di lockdown dovuto all’emergenza sanitaria, in cui vigeva il divieto di assembramenti)».



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