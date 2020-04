MN24 – Calciomercato Milan femminile: Thaisa può tornare in rossonero

ESCLUSIVA MN24: Thaisa Moreno, centrocampista del Real Madrid, potrebbe tornare a vestire la maglia rossonera

Secondo quanto raccolto dalla redazione Milannews24.com Thaisa Moreno avrebbe concrete possibilità di tornare in rossonero. Oggi, abbiamo sentito in esclusiva la giornalista di RadioMarca Laura Alapont, che ci ha rivelato come il rinnovo tra Thaisa Moreno e il Real Madrid si sia notevolmente complicato:

«Il Real Madrid ha fatto sapere a Thaisa che non conterà più su di lei». Per completezza di informazione abbiamo sentito in esclusiva anche l’agente della calciatrice brasiliana che ha ribadito la presenza di un contratto ancora in essere con il Real Madrid nella volontà della Moreno di restare ancora nella capitale spagnola.

Tuttavia, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il Milan femminile non sarebbe indifferente ad un possibile ritorno della classe ’88 in rossonero e qualora il Tacon, meglio noto come Real Madrid, decidesse di liberarla, Milano sarebbe sicuramente la destinazione più gradita.

La giocatrice brasiliana, esattamente nella stagione 2018/2019, sotto la guida della ex Carolina Morace aveva realizzato tre reti stagionali: due con il Tavagnacco tra andata e ritorno e un eurogol contro la Juventus di Rita Guarino allo stadio Ossola di Varese, nella partita perfetta conclusasi 3-0 per le rossonere.

Thaisa è una giocatrice abile a ricoprire diversi ruoli, grazie alla sua enorme qualità tecnica: dalla mezzala all’interno di centrocampo, sarebbe in tal caso un grande rinforzo per Maurizio Ganz.