Eriksen vicino al rientro in campo: il danese punta il Mondiale con Kjaer

Per Christian Eriksen resta sempre viva l’ipotesi Odense, ma anche un ritorno all’Ajax non sarebbe da escludere

La scorsa settimana, Christian Eriksen è tornato a correre in campo dopo il malore durante Euro 2020 che aveva fatto temere il peggio. Ora il calciatore dell’Inter è alla ricerca di una nuova squadra, dato che in Italia non potrà più giocare a causa del problema al cuore.

Come riportato da Tuttosport, per il danese resta viva l’ipotesi Odense. Eriksen ha una casa a pochi passi dal centro sportivo del club biancazzurro e la squadra potrebbe inoltre garantirgli quella continuità che il centrocampista cerca per poter puntare alla convocazione al prossimo Mondiale. Non è da escludere neanche l’opzione Ajax, per un ritorno romantico del calciatore.

Chissà che il destino, dopo tutte le beffe riservate a lui e a Simon Kjaer, non possa farli riunire in Qatar per disputare una nuova e avvincente avventura.