Eriksen, parla Poulsen: «Per fortuna è successo durante una partita»

Intervistato dal quotidiano tedesco Mitteldeutsche Zeitung, Yusuf Poulsen ha parlato del terribile incidente di Eriksen nel corso degli Europei. Di seguito le sue parole sull’ex giocatore dell’Inter.

ERIKSEN – «Quando eravamo intorno a lui temevamo tutti il peggio. La maggior parte delle persone nella sua situazione non ce l’avrebbe fatta. Per fortuna gli è successo durante una partita e tutti erano lì per rianimarlo il prima possibile. Se gli fosse successo negli spogliatoi adesso non sarebbe qui.»