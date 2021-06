Eriksen dimesso dall’ospedale: «L’operazione è andata bene»

Il centrocampista dell’Inter Christian Eriksen ha lasciato l’ospedale e ha lasciato un messaggio per tutti i sostenitori

Buone notizie finalmente per Christian Eriksen, il centrocampista dell’Inter ha lasciato l’ospedale dove è stato ricoverato in seguito al triste episodio avvenuto nel match contro la Finlandia. A comunicarlo è stata la Danimarca via Twitter. «»

COMUNICATO – «Christian Eriksen è stato sottoposto con successo all’operazione ed è stato dimesso oggi dal Rigshospitalet. Oggi ha anche visitato la squadra nazionale a Helsingor e da lì andrà a casa per trascorrere del tempo con la sua famiglia. Christian manda un messaggio: “Grazie per l’enorme numero di auguri, è stato incredibile da vedere e da sentire. L’operazione è andata bene e io sto bene nonostante le circostanze. E’ stato fantastico vedere ancora i ragazzi dopo la grande partita che hanno giocato ieri. Niente da dire, farò il tifo per loro lunedì contro la Russia».