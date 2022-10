Stefano Eranio, ex calciatore del Milan, ha parlato così del momento di Olivier Giroud: le sue dichiarazioni

Intervistato da MilanTV, Stefano Eranio ha parlato così di Olivier Giroud:

«Giroud vive per il gol, quando vola un pallone in area chissà come mai capiti sempre a lui e riesca sempre a concludere. È un giocatore che ha fame nonostante la sua età.»